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У Львові жінці видалили гігантську пухлину вагою 30 кілограмів

Новость на русском → Львів, Понеділок 15 лютого 2021 20:58
У Львові жінці видалили гігантську пухлину вагою 30 кілограмів У Львові онкологи видалили 30-кілограмову пухлину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Лікарі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру прооперували 47-річну жінку з Івано-Франківської області, і видалили їй 30-кілограмову пухлину.

Про це повідомляє лікувальний центр на своїй сторінці в Facebook.

Операція пройшла успішно, і жінка проходить реабілітацію після складного хірургічного втручання. Жінку оперували 6 годин. Їй видалили рідкісну пухлину черевної порожнини - ліпосаркому.

У Львові жінці видалили гігантську пухлину вагою 30 кілограмів

У Львові онкологи видалили 30-кілограмову пухлину (фото: facebook.com/cancer.lviv.ua)

Два роки тому у жінки почав рости живіт, але вона не надала цьому великого значення, оскільки думала, що просто набрала зайву вагу. До свого сімейного лікаря вона вирішила піти в січні 2021 року.

Медики провели ультразвукове обстеження та виявили величезну пухлину в животі. За кілька днів провели всі необхідні обстеження і зробили операцію. Рана загоїлася без ускладнень і прогноз у пацієнтки хороший.

Нагадаємо, у Львові медики видалили 49-річній жінці пухлину вагою 6 кілограмів, яка перебувала в черевній порожнині пацієнтки. Жінка скаржилася на постійну слабкість, запаморочення і гінекологічні кровотечі.

Раніше лікарі розповіли, як по пальцях на руках розпізнати небезпечний вид раку. Онкологи кажуть, що на перших стадіях хвороби часто немає симптомів, тому потрібно уважно ставитися до будь-яких змін з вашим тілом.

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