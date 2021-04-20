Українські воїни зіграли весілля у Луцькому замку: фронтова історія кохання (фото)

Воїни познайомилися на фронті на Донбасі, де обидва захищають країну від окупантів.

"Не шуміли грайливо море, не обіймало ніжно сонце, не чути було музики... Там зовсім інші відчуття і переживання. Зона ООС! Побачивши вперше Настю, тендітну, красиву, Петро з подивом і співчуттям запитав: "А ти що тут робиш?""- йдеться в публікації.

Зазначається, що Петро та Анастасія полюбили один одного з першого погляду.

"Ця війна змінила багатьох людей, їхні думки, погляди... Але життя і любов перемагають завжди", - пишуть в Мін'юсті.

Військові ЗСУ Петро Мась та Анастасія Коноваленко зіграли весілля у знаменитому Луцькому замку (фото: facebook.com/zakhidne.minjust)

Весілля зіграли 17 квітня, а зареєстрували народження нової сім'ї співробітники міськвідділу Державної реєстрації актів цивільного стану в рамках експрес-послуги одруження.

Військові після маленької перерви знову відправляються в зону проведення ООС, де приєднаються до інших бійців рідної 14-ї Володимиро-Волинської бригади.

Бійці ЗСУ Петро і Анастасія одружилися в Луцькому замку, і знову відправляються на фронт на Донбасі (фото: facebook.com/zakhidne.minjust)

Знаменитий Замок Любарта, або Луцький замок має статус пам'ятки архітектури національного значення. Він є одним з найбільших, найстаріших і найкраще збережених в Україні замків

Роки будівництва Верхнього замку 1350-ті - 1430-ті. Окольний замок почали реконструювати в цеглі з 1502 року. З часу побудови замки були резиденцією Великого князя, а після Люблінської унії - резиденцією королівської влади, де були зосереджені політичні, адміністративні, судові, оборонні, релігійні функції центру Волинського воєводства.

Нині Луцький замок є популярним туристичним об'єктом міста. У ньому проходять дуже багато різних вистав і фестивалів.