Українські військові отримали унікальну потужну зброю

Українські військовослужбовці отримали пожежні танки від Укроборонпрому
Збройні сили України отримали від Львівського бронетанкового заводу, що входить до складу держконцерну Укроборонпром, партію танків під назвою ГПМ-54. Ці машини вважаються пожежними. Нова партія буде передана військовим вже в кінці цього місяця. Про це повідомляє Укроборонпром.
У ГПМ-54 встановлено нове гідравлічне обладнання європейських виробників для забезпечення управління лафетним стовбуром, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини.
Також на пожежну машину встановили нове бульдозерне обладнання з грейдерным положенням, доопрацьована можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та під час руху.
Директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук розповів, що підприємство завантажене контрактами в рамках державного оборонного замовлення до серпня 2020 року.
"Найчастіше це ремонт і модернізація танків Т-64 для потреб військових. Однак ми сподіваємося до того часу отримати нове державне оборонне замовлення, щоб мати можливість працювати і надалі безперебійно забезпечувати військових якісно відремонтованою бронетехнікою", – зазначив Андрощук.
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