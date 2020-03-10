Українські власники Android опинилися в небезпеці: в чому причина

Більше мільярда Android-пристроїв у всьому світі схильні до ризику злому, оскільки вони більше не захищені оновленнями безпеки.

Користувачі та різних країн світу, в тому числі, з України, будуть піддаватися небезпеці крадіжки даних, вимог про викуп та інших атак шкідливих програм. Кожен, хто користується телефоном Android, випущеним в 2012 році або раніше, повинен бути особливо обережним.

Дані Google показують, що 42% користувачів Android у всьому світі використовують відносно стару версію 6.0 мобільної операційної системи або навіть нижче. Згідно бюлетеню з безпеки Google, в 2019 році не було випущено жодного виправлення для всіх версій Android нижче 7.0. Таким чином можна зрозуміти, що двоє з п'яти користувачів Android у всьому світі більше не отримують оновлення безпеки.

Потім антивірусна лабораторія AV Comparatives перевірила п'ять найбільш популярних смартфонів "з минулого", таких як Samsung Galaxy A5, Sony Xperia Z2, Samsung Galaxy S6 та інших. І дослідникам це з легкістю вдалося зробити на кожному з п'яти пристроїв.

Експерти радять по можливості оновити операційну систему, якщо це неможливо, то використовувати виключно додатки з магазину Google Play.

Також українцям потрібно бути обережними з підозрілими SMS або MMS-повідомленнями. І природно, фахівці радять встановити доступний в Google Play мобільний антивірус. Проте їх вибір істотно обмежений на старих телефонах.

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