Українські вчені знайшли в крові людини провісник ускладнень від COVID-19

Українські вчені заявили, що прогноз ускладнень від коронавіруса можна визначати за аналізом крові.

За словами Віктора Досенка, завідувача відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України, зв'язок між рівнем позаклітинної ДНК у крові та тяжкістю COVID-19 тепер доведений.

Вчений говорить, що важливо робити прогноз для кожного конкретного випадку, адже хвороба розвивається у пацієнтів по-різному.

"Всім лікарям вкрай потрібен якийсь прогностичний критерій... Ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (чим вищий він, то гірше прогноз), і довели це, до речі, першими в світі", - стверджує вчений.

Віктор Досенко уточнив, що аналіз крові робили пацієнтам, які знаходяться на різній стадії хвороби. Такий прогноз потрібен, щоб зрозуміти, які препарати потрібно приймати в процесі лікування.

"Потрібен лише набір реактивів (до речі, не дуже дорогий) і спектрофлюориметр (принаймні один на лікарню або хоча б один на територіальне медичне об'єднання)", - додав учений.