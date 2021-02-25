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На Закарпатті знайшли абсолютно нові симптоми мутованого коронавірусу

Новость на русском → Закарпатська область, Четвер 25 лютого 2021 10:27
На Закарпатті знайшли абсолютно нові симптоми мутованого коронавірусу На Закарпатті знайшли нові симптоми коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Медики із Закарпаття заявили, що перебіг коронавірусної хвороби змінився. Вірус мутував, проявляється новими симптомами, а також адаптувався до традиційного лікування.

Таку заяву зробив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний під час брифінгу.

Чиновник каже, що медики, які працюють з ковід-пацієнтами, називають нехарактерні симптоми. Серед них блювання, діарея і глухота. Такі прояви пов'язують з мутацією вірусу.

"Якщо раніше, ще півроку тому, мова йшла про втрату нюху і смаку, то зараз COVID-19 проявляється по-іншому. Якщо раніше у одиниць фіксувалися такі прояви, як блювання, діарея - зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, таку приглухуватість", - говорить Пшеничний.

Від також додав, що мутований вірус адаптувався до традиційного лікування і відрізняється швидкоплинністю процесу.

"Вірус зараз став не настільки чутливим до тих методів лікування, які були ще півроку тому. Також медики відзначають іншу швидкоплинність процесу хвороби, викликаної мутованим коронавірусом", - заявив чиновник.

Нагадаємо, що в Україні зараз спалах коронавірусу, який почався з Прикарпаття. Таку ситуацію пов'язують з курортним сезоном і напливом туристів в Буковелі.

Так, за останню добу виявили 8147 нових випадків. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), Києві (652) та Вінницькій (639) областях.

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