Украинские ученые нашли в крови человека предвестник осложнений от COVID-19

Украинские ученые заявили, что прогноз по осложнениям от коронавируса можно определять по анализу крови.

По словам Виктора Досенко, заведующего отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины, связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью COVID-19 теперь доказана.

Ученый говорит, что важно делать прогноз для каждого конкретного случая, ведь болезнь развивается у пациентов по-разному.

"Всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий... Мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире", - утверждает ученый.

Виктор Досенко уточнил, что анализ крови делали пациентам, которые находятся на разной стадии болезни. Такой прогноз нужен, чтобы понять, какие препараты нужно принимать в процессе лечения.

"Нужен только набор реактивов (к слову, не очень дорогой) и спектрофлюориметр (по крайней мере один на больницу или хотя бы один на территориальное медицинское объединение)", - добавил ученый.