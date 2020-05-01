Українські студенти друкують на 3D-принтері захист для медиків, які борються з COVID-19

Студенти друкують на 3D-принтері захисні щитки для лікарів (Фото: suspilne.media)

Одеські студенти відправляють виготовлені захисні щитки для лікарів в усі регіони України

Коронавірус в Україні діагностували вже у 10861 пацієнта, з яких близько 2 тисяч - самі медики. Для забезпечення лікарів необхідними засобами захисту, яких не вистачає в країні, з Китаю вже прилетів 25-й медичний вантаж із 50 тис. щитками для обличчя та масками для українських медичних працівників.

Допомагають медикам і українські волонтери, небайдужі громадяни та навіть підлітки. Так, студенти Одеської національної академії харчових технологій в лабораторії робототехніки стали виготовляти захисні щитки для лікарів, які працюють з хворими COVID-19.

За два тижні вони зробили понад 200 захисних щитків на 3D-принтері, передає "Суспільне Одеса".

Як розповів один з авторів проекту студент Владислав Сидоров, одноразові щитки розраховані на 4 години використання.

Також молоді винахідники друкують і багаторазові щитки, які треба дезінфікувати, а носити можна протягом доби.

За словами Владислава, принтери наносять пластик пошарово і з максимальною швидкістю. 12 пристроїв знаходяться у студентів вдома, завдяки чому засоби захисту друкуються цілодобово.

"Зараз ми робимо приблизно 50 штук на день. Це у нас 24/7. Відправляємо їх по всіх областях України", - пояснив хлопець.

В Одесі студенти виготовляють захисні щитки для лікарів, які лікують пацієнтів з коронавірусом (Фото: suspilne.media)

Пластик та інші матеріали для виготовлення захисних щитків студенти отримують безкоштовно від людей, які хочуть підтримати соціальну ініціативу.

Хлопці в мережі Facebook виклали інформацію про те, чим займаються.

"Зараз завдяки цьому посту люди донатять - кидають фінансову допомогу або ми отримуємо допомогу від наших партнерів, це додатковий пластик або матеріали", - зазначив Сидоров.

Одну з останніх партій - 50 захисних щитків одноразового типу - студенти передали до Київської районної державної адміністрації, де їх розподілять по лікарнях міста.

Відео: В Одесі студенти друкують на 3D-принтері захисні щитки для лікарів

Раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов назвав кількість студентів, яких можуть залучити до боротьби з коронавірусною хворобою.