RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські спортсмени взяли участь в церемонії закриття Олімпіади 2020: яскраві фото з Токіо

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні відбулася церемонія закриття тридцять других літніх Олімпійських ігор 2020, які пройшли з 23 липня по 8 серпня 2021 року в столиці Японії Токіо. В заході також взяли участь українські олімпійці.

Фотографії з Токіо опублікував Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці в Facebook.

Українські спортсмени на Олімпіаді 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

Зазначимо, що на цих Олімпійських іграх Україна показала кращий результат, ніж на минулих змаганнях в Ріо-де-Жанейро, які проходили у 2016 році.

Українські спортсмени на Олімпіаді 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

У Токіо 153 українських спортсменів вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових). Чотири роки тому в Олімпіаді 2016 брало участь більше українських атлетів (206), але тоді нашим хлопцям вдалося отримати 11 медалей (2 золоті, 4 срібних і 5 бронзових).

Українські спортсмени на Олімпіаді 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

Додамо, що Україна завоювала місце в ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю завойованих нагород. Тепер українські спортсмени отримають грошову винагороду за свої олімпійські медалі.

Українські спортсмени на Олімпіаді 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

Нагадаємо, єдине "золото" Україні приніс Жан Беленюк. Він здобув перемогу над угорцем Віктором Лорінцом у фіналі турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Після цього олімпієць станцював гопак.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсменыОлімпіада 2020