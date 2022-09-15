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Українські школярі 5-11 класів можуть абсолютно безкоштовно освоїти програму онлайн в будь-якому місті і країні

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Четвер 15 вересня 2022 17:02
Українські школярі 5-11 класів можуть абсолютно безкоштовно освоїти програму онлайн в будь-якому місті і країні Школярі можуть отримати доступ до всієї навчальної програми 5-11 класів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські школярі можуть освоїти всю програму з 5 по 11 клас за допомогою "Всеукраїнської школи онлайн". Кожен урок в цій школі пройшов 5 рівнів експертної перевірки на відповідність навчальній програмі та доступність.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти України.

Громадська спілка "Освіторія" за підтримки МОН, Мінцифри, ЮНІСЕФ доповнює та оновлює навчальний контент Всеукраїнської школи онлайн - державної цифрової платформи для дистанційного та змішаного навчання школярів 5-11 класів.

До кінця 2022 року на платформу будуть додані уроки, тести та матеріали для самопідготовки з 18 дисциплін для учнів 5-11 класів.

Разом з усіма уроками, які вже є на платформі, ВШО покриє навчальні програми повністю, щоб школярі в Україні та за кордоном могли безперервно навчатися онлайн. Зараз на платформі розмістили вже 2500 уроків і до кінця року додадуть ще 1000 уроків.

"Матеріали Для 5-6 класів будуть оновлені відповідно до стандартів реформи НУШ у базовій середній освіті, яка з початку навчального року впроваджується у 5-х класах.

Навчання на платформі просте і зручне, цікаве і сучасне, а також безкоштовне для всіх дітей. Кожен урок відповідає інтересам і сприйняттю сучасного школяра", - підкреслили в Міністерстві.

Для пояснення навчального матеріалу використовуються 3D-моделі, 3D-екскурсії, інтерактивні експозиції музеями світу, елементи гейміфікації та сучасних комп'ютерних ігор і навіть меми.

Приєднається до цієї платформи можна ось за цим посиланням - lms.e-school.net.ua

Щоб отримати доступ до уроків, потрібно зареєструватися і вибрати відповідну програму навчання.

До речі, раніше ми розповідали про те, коли у школярів будуть канікули у 2022-2023 році.

А ще писали про те, що вчителі назвали предмети, які діти найгірше сприймають при дистанційному навчанні.

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