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Українські сапери взяли у полон "кадирівця": він відразу вивчив гасло "Слава Україні" (відео)

Військові взяли в полон "кадирівця" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сапери на одному із гарячих напрямків взяли у полон "кадирівця". Після затримання окупант відразу вивчив гасло "Слава Україні".

Відео з’явилося на сторінці "СтратКом ЗСУ" у Telegram.

Зокрема, відзначились військові-сапери з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Сапери взяли у полон кадир-дона-дігідона з ТікТок військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.

Окупант розповів, що він родом із Чечні та назвав себе Кіргізом. Перебуваючи у полоні він відразу вивчив гасло "Слава Україні"

На відео військові запевнили, що з окупантом все буде добре.

"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", - сказали українські воїни.

Раніше ми повідомляли, що росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні. Епізод такого спілкування став мемом у мережі та жінку охрестили "матір'ю року".

Також дружина окупанта шокувала реакцією на його дзвінок з полону, і попросила передзвонити пізніше, бо на роботі.

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