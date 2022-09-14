Українські сапери взяли у полон "кадирівця": він відразу вивчив гасло "Слава Україні" (відео)

Сапери на одному із гарячих напрямків взяли у полон "кадирівця". Після затримання окупант відразу вивчив гасло "Слава Україні".
Відео з’явилося на сторінці "СтратКом ЗСУ" у Telegram.
Зокрема, відзначились військові-сапери з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
"Сапери взяли у полон кадир-дона-дігідона з ТікТок військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.
Окупант розповів, що він родом із Чечні та назвав себе Кіргізом. Перебуваючи у полоні він відразу вивчив гасло "Слава Україні"
На відео військові запевнили, що з окупантом все буде добре.
"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", - сказали українські воїни.
Раніше ми повідомляли, що росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні. Епізод такого спілкування став мемом у мережі та жінку охрестили "матір'ю року".
Також дружина окупанта шокувала реакцією на його дзвінок з полону, і попросила передзвонити пізніше, бо на роботі.