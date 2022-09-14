Українські сапери взяли у полон "кадирівця": він відразу вивчив гасло "Слава Україні" (відео)

Зокрема, відзначились військові-сапери з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Сапери взяли у полон кадир-дона-дігідона з ТікТок військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.

Окупант розповів, що він родом із Чечні та назвав себе Кіргізом. Перебуваючи у полоні він відразу вивчив гасло "Слава Україні"

На відео військові запевнили, що з окупантом все буде добре.

"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", - сказали українські воїни.