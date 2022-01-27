Українські миротворці в Конго знищили військову базу бойовиків (відео)

В ході виконання бойового завдання в районі міста Бунія українські пілоти на вертольотах Мі-8 здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути ймовірної атаки бойовиків.

Офіцер зазначив, що всі планові цілі були успішно знищені.

"Такі бойові завдання є звичними для пілотів 18-окремого вертолітного загону, адже відповідно до мандату Місії ООН проведення заходів стримування та, за необхідності, вогневої підтримки сил ООН входить до основних завдань українського національного контингенту в Демократичній Республіці Конго", - йдеться в публікації.

Командир українського загону також розповів, що в Конго бойовики з терористичного угруповання "Альянс демократичних сил" (ADF - Allied Democratic Forces) продовжують нападати на населені пункти в провінції Північне Ківу, в результаті чого гине мирне населення.

Президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чісекеді попросив уряд сусідньої Уганди спільними зусиллями протистояти бойовикам, і загальна операція двох армій триває вже з грудня.

Але оскільки відсутність інфраструктури та гірська місцевість перешкоджає ефективній протидії конголезьких та угандійських військових за допомогою автомобільної техніки, для забезпечення захисту цивільних керівництво Місії ООН доручило українським військовим льотчикам на вертольотах Мі-8 завдати вогневої поразки по розвіданих військових цілях противника. Що і було здійснено.

Відео: українські миротворці в Конго в рамках операції ліквідували бази бойовиків