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Українські медики врятували малюка, який пережив клінічну смерть

Автор: Людмила Жукова

Медики з Рівненської області врятували життя однорічному малюку, який пережив клінічну смерть.

Про це повідомили Рівненського Центру екстреної медичної допомоги в Facebook.

30 серпня у місті Дубно від мами дитини медикам надійшов дзвінок. Жінка повідомила, що у її доньки температура 39 градусів і посиніли шкірні покриви. Протягом дня рідні намагалися самостійно її збити, проте о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність. Сама сім'я благополучна і малятко доглянуте.

Дитина була в стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали приблизно півтори години.

Завдяки злагодженим діям бригади швидкої допомоги, дитину вдалося повернути до життя. Попередній діагноз дитини - стан після клінічної смерті. Зараз дитину транспортували в реанімацію обласної лікарні.

"Попередній діагноз: стан після клінічної смерті. Дитину транспортовано до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні", - зазначили в Центрі екстреної медичної допомоги.

Як ми писали раніше, в школі Запоріжжя у дитини трапилася клінічна смерть.

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Рівне