У школі Запоріжжя у дитини трапилася клінічна смерть

В школі у підлітка на кілька секунд зупинилося серце (колаж РБК-Україна)

У школі Запоріжжя раптово 17-річний учень раптово перестав дихати і втратив свідомість. У підлітка трапилася клінічна смерть. На місце НП приїхала бригада швидкої допомоги й лікарям вдалося реанімувати дитину. Зараз хлопець знаходиться в реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

"Хочу поділитися перемогою. Нашою маленькою професійною перемогою над смертю. Сьогодні в школі 17- річний хлопець втратив свідомість. До приїзду бригади перестав дихати. Завдяки старанням дитячої реанімаційної бригади на чолі з доктором Юрієм Леонтьєвим його вдалося врятувати. Сорок хвилин реанімації, дефібриляція, живий, слава Богу. Звичайно, прогнози робити ще рано, хлопець у реанімації, але це однозначно перемога", - написав Костянтин Малашенко.

Медик зазначив, що кількість позитивних реанімацій з 2014 роки зросла в п'ять разів. Цьому посприяли гарне оснащення бригад, наявність обладнання та постійні тренінги для медиків.

"Невже у когось є сумніви, що виділяти гроші на авто, обладнання, зарплату медикам не першочергове завдання?!" - написав Малашенко.

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