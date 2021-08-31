UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские медики спасли малыша, пережившего клиническую смерть

Автор: Людмила Жукова

Медики из Ровенской области спасли жизнь годовалому малышу, который пережил клиническую смерть.

Об этом сообщили Ровенского центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

30 августа в городе Дубно от мамы ребенка медикам поступил звонок. Женщина сообщила, что у ее дочки температура 39 градусов и посинели кожные покровы. В течение дня родные пытались самостоятельно ее сбить, однако в 20:55 у ребенка остановилась сердечная деятельность. Сама семья благополучная и малышка ухоженная.

Ребенок был в состоянии клинической смерти. Медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Они продолжались приблизительно полтора часа.

Благодаря слаженным действиям бригады скорой помощи, малышку удалось вернуть к жизни. Предварительный диагноз ребенка - состояние после клинической смерти. Сейчас малышку транспортировали в реанимацию областной больницы.

"Предварительный диагноз: состояние после клинической смерти. Ребенка транспортирован в реанимационное отделение Дубенской городской больницы", - отметили в Центре экстренной медицинской помощи.

Как мы писали ранее, в школе Запорожья у ребенка случилась клиническая смерть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно