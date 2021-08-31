Украинские медики спасли малыша, пережившего клиническую смерть

30 августа в городе Дубно от мамы ребенка медикам поступил звонок. Женщина сообщила, что у ее дочки температура 39 градусов и посинели кожные покровы. В течение дня родные пытались самостоятельно ее сбить, однако в 20:55 у ребенка остановилась сердечная деятельность. Сама семья благополучная и малышка ухоженная.

Ребенок был в состоянии клинической смерти. Медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Они продолжались приблизительно полтора часа.

Благодаря слаженным действиям бригады скорой помощи, малышку удалось вернуть к жизни. Предварительный диагноз ребенка - состояние после клинической смерти. Сейчас малышку транспортировали в реанимацию областной больницы.

"Предварительный диагноз: состояние после клинической смерти. Ребенка транспортирован в реанимационное отделение Дубенской городской больницы", - отметили в Центре экстренной медицинской помощи.