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Українські міста повстають проти окупантів: відео з Херсона, Мелітополя, Запоріжжя, Бердянська

Автор: Світлана Мащенко

Південні міста України, де окупант завдає сильного удару, намагаючись підірвати в тому числі патріотичний дух, повстають проти окупантів. Зранку 5 березня спочатку сотні, а потім тисячі людей вийшли на вулиці Херсона, згодом піднялися Бердянськ, Запоріжжя, Мелітополь.

Дивіться нижче на відео, як українці виганяють ворога з нашої рідної землі.

Українці виходять на головні площі міст, марширують вулицями, зупиняють ворожу техніку.

Ось так виглядала площа в Херсоні зранку 5 березня.

Вже вдень людей стало значно більше. На відео нижче показано, як херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.

Бердянськ вийшов з прапорами і патріотичними слоганами вслід за Херсоном.

В Запоріжжі українці на площі скандують: "Зеленский молодець, а Путіну - пиз**ць!"

Мелітополь також постав проти окупантів. Люди з прапорами виходять на вулиці.

Раніше ми писали, що мер Мелітополя заявив, що ніби-то від його імені виступив представник окупантів, заявивши, що він "новий мер" міста.

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