Українські міста повстають проти окупантів: відео з Херсона, Мелітополя, Запоріжжя, Бердянська

Українці виходять на головні площі міст, марширують вулицями, зупиняють ворожу техніку.

Ось так виглядала площа в Херсоні зранку 5 березня.

Вже вдень людей стало значно більше. На відео нижче показано, як херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.

Бердянськ вийшов з прапорами і патріотичними слоганами вслід за Херсоном.

В Запоріжжі українці на площі скандують: "Зеленский молодець, а Путіну - пиз**ць!"

Мелітополь також постав проти окупантів. Люди з прапорами виходять на вулиці.