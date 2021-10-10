Українські фермери вирішили безкоштовно роздати кавуни людям на вулиці (відео)

Фермери абсолютно безплатно роздали всім бажаючим урожай кавунів, який не змогли продати. Дніпровські агрономи-підприємці привезли цілу фуру, навантажену гігантськими ягодами, і просто віддавали їх перехожим.
Про це передали на Facebook-сторінці групи "12 Квартал Дніпра".
Також в мережі опублікували відео, як жителі мікрорайону розбирали безкоштовні кавуни.
Роздача відбувалася в п'ятницю на вулиці Гладкова 7, що на 12 кварталі. Сюди під'їхала вантажівка, і всім перехожим пропонували взяти кавуни без будь-якої плати.
Громадяни з ентузіазмом поставилися до ініціативи - незабаром коло фури зібралася значна кількість людей, і кузов був спустошений.
У коментарях до ролика користувачі мережі розхвалюють фермерів за такий вчинок і зазначають, що інші їхні колеги часом позбавляються від нерозпроданого врожаю по-варварськи - просто знищуючи, або залишаючи гнити на звалищах.
На критичні коменти деяких юзерів - мовляв, "люди звикли до халяви", мали б цінувати праці фермерів і дати хоча б символічну плату - у відповідь дніпряни зауважили, що пропонували власникам кавунів гроші хоча б на бензин, але ті навідріз відмовилися від матеріальної вигоди.
Як пише місцеве видання 056.ua, спочатку власники кавунів хотіли віддати їх дітям в школи чи дитсадки, проте з'ясувалося, що на це необхідні різні довідки та участь у тендерах.
Тому підприємці в підсумку роздали кавуни людям на вулиці.
Відео: у Дніпрі фермери роздавали кавуни безплатно перехожим на вулиці
Нагадаємо, днями в Києві продавці кавунів кинули нерозпроданий товар гнити на вулиці.
Також ми писали про те, що нещодавно під Херсоном фермери знищили урожай кавунів, який не продався, і така "розправа" потрапила на відео.