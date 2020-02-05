Українські діти зможуть безкоштовно відпочивати у таборах: кого це стосується

В Україні розширили перелік пільгових категарий дітей, які зможуть отримати від держави допомогу для оздоровлення та відпочинку. Малюки зможуть відправитися в дитячі центри "Артек" та "Молода гвардія" за рахунок держбюджету.

Про нововведення повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі 5 лютого.

Нагадаємо, що Міжнародний дитячий центр "Артек" після російської окупації Криму в 2014 році "переїхав" під Київ і продовжує свою роботу на базі санаторного комплексу "Пуща-Озерна", що знаходиться в Пущі-Водиці. Крім того, було створено також "Артек-Карпати".

Дитячий центр "Молода гвардія" розташований в Одесі в парковій зоні відпочинку "Лузанівка" на березі Чорного моря.

Кабмін підготував приємний сюрприз для таких дітей-пільговиків:

Дітей журналістів, які загинули при виконанні службових обов'язків;

Дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

Дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Зазначимо, що згідно із Законом України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" держава викуповує 100% путівок до дитячого центру "Молода гвардія" та 90% путівок до дитячого центру "Артек" для оздоровлення дітей пільгових категорій. У 2019 році В держбюджеті по цій бюджетній програмі Мінсоцполітики було передбачено 207 мільйонів гривень. З них на закупівлю путівок для дітей пільгових категорій до МДЦ "Артек" - 122 489 476 гривень (11661 путівка), та до УДЦ "Молода гвардія" - 104 938 680 гривень (11 080 путівок).

Щорічно Мінсоцполітики затверджує плани-графіки розподілу путівок на оздоровлення дітей та тематики змін у цих дитячих центрах.

В 2019-му вартість одного ліжко-дня путівки до ДП "УДЦ "Молода гвардія" становила 451 гривню. До ДПУ "МДЦ "Артек" - 500 гривень.