Українські броньовики викликали ажіотаж у відвідувачів виставки в ОАЕ

Українські броньовики "Шторм" і "Шерп" викликали ажіотаж на міжнародній збройовій виставці в Абу-Дабі, ОАЕ. Броньований електромобіль "Шторм" здатний не тільки їхати по суші, але і плисти. А всюдихід, "Шерп" може перевозити відразу 22 пасажири.

Броньовик "Шторм" зроблено в Києві. У нього є електродвигун, він може плисти по воді.

Головний розробник броньовика Олександр Кузнєцов каже, що ідея створення гібридного позашляховика прийшла до нього кілька років тому. При цьому він хотів відправити його на фронт.

Спочатку він зробив прототип, потім хотів отримати підтримку держави чи спонсорів, але нічого не вийшло. Після цього він відправився в ОАЕ, де уклав контракт і менше ніж за пів року створив перший гібридний всюдихід.

На електротязі "Шторм" може їхати 18 годин. Все завдяки потужній електростанції. Зараз є замовлення на десяток таких машин.

Також увагу людей приковує всюдихід з українським корінням - "Шерп". Цей автомобіль має 10 коліс, які перебувають на повному приводі. Він теж зроблений в Києві. Ним можна перевозити 4 тонни вантажу по воді, болоту і в місцях, де неможливо пройти.

Якщо маленькими "Шерпами" активно користуються в Україні, то цей поки замовляють тільки закордонні компанії та приватні особи. Такий транспорт може замінити вертольоти. Він здатний пройти там, де неможливо проїхати на іншому транспорті. В Україні на "Шерпах" також рятують людей.

Виставка озброєння в ОАЕ (відео: YouTube)