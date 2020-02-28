Українські бійці розповіли про свій пухнастий "талісман": прониклива історія дружби

Українські військові на Донбасі щодня віддають свій борг батьківщині і захищають нас від терористів. Нашим бійцям не чуже почуття ніжності і ласки, а також любові до братів наших менших. Так, у мережі розповіли історію про дивовижну дружбу наших військових і кота по кличці Толік. Сірий і пухнастий кіт гордо засідає в героями України на кухні, облаштованій у блінджажі. Про це повідомили на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

Як виявилося, ніхто з бійців не знає,звідки саме тут з'явився пухнастий друг.

"До позицій ворога – трохи більше кілометра. Бійці 93-ої ОМБр Холодний Яр передають Толіка з рук в руки. Толік – кіт, який дістався військовим у "спадок" від бригади, яка стояла на цьому напрямку до них. Коли і як він тут з'явився, і яка насправді у нього кличка, ніхто не знає", - пишуть на сторінці.

Наші захисники розповідають, що Толіка, який поважно заходить в бліндаж і вмощується посередині, просто люблять. І він відповідає людям в камуфляжі взаємністю.

"Толік, це прильоти. А як ти хотів?" – говорить один з бійців, кидаючи на підлогу біля кота шматок сардельки. І в бліндажі піднімається регіт", - діляться емоціями військові.

Кіт Толік обожнює українських бійців (фото: facebook.com/pg/backandalive)

Як ми раніше писали, захисник України боєць Володимир Мацко отримав серйозну травму у зоні бойових дій. Лікарі змушені були ампутувати йому ногу. Поки він знаходився в госпіталі на лікуванні і реабілітації, його дружина народила йому другого сина.