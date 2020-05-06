Українські бійці дали потужну відповідь окупантам (яскраве відео)

Війна на Донбасі триває, всупереч тому, що бойовики обіцяли дотримуватися режиму припинення вогню. При обстрілі 5 травня з ворожої сторони постраждали двоє українських військових.

Про це інформує прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Північ"на своїй Facebook-сторінці.

"Утримуючи оборону наші військовослужбовці рішуче припинили обстріл ворогів, застосувавши чергові вогневі засоби. Професійними діями українські захисники знищили вогневу точку противника. Жодна злочинна активність окупантів не залишиться безкарною. Слава Україні", - сказано в повідомленні.

Також опублікований відеоролик, на якому показано, як українські військові стріляють по військовим формуванням Російської Федерації. На відео можемо спостерігати, як після пострілу в небо здіймається чорний дим.

Українські військові потужно відповіли окупантам (Facebook)

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і один - бойове травмування.

Як ми раніше писали, в Україні коронавірусом захворіли ще двоє військових.