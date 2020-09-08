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Українська ведуча влаштувала ДТП на Балі: ледь не загинули люди

Автор: Дмитрий Войналович

Анастасія Кошман не впоралася з керуванням мотоцикла

Ведуча реаліті "У кого більше?" Анастасія Кошман потрапила в ДТП на Балі під час зйомок шоу.

Як відомо, один з найбільш поширених видів транспорту на цьому острові - мотоцикл. Його використовують навіть в якості таксі. За день на такій роботі можна виручити до 350 тисяч індонезійських рупій (близько 630 грн), що для місцевих досить непогані гроші. Тому, опинившись на острові в пошуках заробітку, Настя вирішила взяти в оренду велосипед.

"Якщо чесно, то керувати мотоциклом я не пробувала ніколи. На велосипеді їздити можу, на квадроциклі і авто теж. Тому, думаю, і байк зможу опанувати. Крім того, на Балі на них розсікають навіть 13-15-річні дівчатка. Чому в мене може не вийти?" - зізналася вона.

Для першого разу ведуча вирішила взяти в оренду найдешевший мотоцикл - за 60 тис. рупій, що на наші гроші - всього 100 грн. Їздити на ньому дівчина могла цілу добу, проте в перші ж кілька годин влипла в неприємності.

"Я розуміла: якщо підвезу хоча б двох туристів, відіб'ю навіть більше, ніж вклала. Але до мене ніхто не хотів сідати. Напевно, тому що я дівчина. Трохи пізніше підвезти їх попросила пара, яка була добряче напідпитку. Їхати всім на одному байку було дуже складно", - говорить ведуча "Нового каналу".

На одному з поворотів ще недосвідчена водій не впоралася з керуванням і разом з пасажирами впала на дорогу.

"У мене був такий стрес, що я не могла навіть ходити, не те що їздити. Через мене мало не загинули люди! Досі не можу прийти в себе", - зі сльозами на очах зізналася дівчина.

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Ведуча Анастасія Кошман потрапила в ДТП на Балі (скріншоти з відео "Нового каналу")

Ведуча вирішила більше не ризикувати ні своїм, ні чужим здоров'ям, тому повернула байк і більше з Балі на ньому не їздила.

Раніше ми розповідали, як українська ведуча врятувалася від тюрми на Маврикії.

Також писали, що на українського ведучого під час зйомок напав бик.

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