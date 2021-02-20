Українська прибиральниця стала зіркою інтернету: мила підлогу в прямому ефірі з ведучими (відео)

Як видно на ролику, журналіст привітався з прибиральницею, яка ненавмисно "увірвалася" у кадр, і нагадав про прямий ефір зараз, а також подякував жінці. Але після пари секунд замішання та вирішила продовжити виконувати обов'язки.

"У День спонтанного прояву доброти ми за бажанням долі познайомили вас з людиною, яка щоденно наводить лад у студії, аби все блищало", - написав Дяченко.

Ведучий також представив прибиральницю, яка вже встигла стати зіркою інтернету.

"Анна Григорівна зробила цей день! Ось так випадковий вхід в кадр перетворився на зіркову мить! А головне, ми тепер знаємо її рису характеру - вперед попри будь-що!" - зазначив він.

Відео: Прибиральниця мила підлоги при ведучих під час прямого ефіру на "Суспільному"

Користувачі мережі також почали ділитися приємними емоціями, які у них викликала ситуація та її головна героїня. А також розхвалюють ведучих, які не розгубилися і відмінно зреагували.