ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Я знаю, що так не можна: Надя Дорофєєва на "Голос країни" розплакалася в прямому ефірі

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 08:23
Я знаю, що так не можна: Надя Дорофєєва на "Голос країни" розплакалася в прямому ефірі
Надя Дорофєєва (фото: facebook.com.BlackSeaGames)
Автор: Людмила Жукова

У неділю, 31 січня, пройшов другий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". За словами тренерів, цей сезон найсильніший. Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва зf допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок у свою команду. Але на одному з виступів учасників, а саме при виконанні пісні "П'яне сонце" Діани Стебакової Надя Дорофєєва не змогла стримати сліз.

Суддя дала волю почуттям, бо за словами конкурсантки, її виховала нерідна мати, а інша жінка. Співачка згадала про батька, який пішов з життя у 2017 році і не змогла стримати емоцій.

Я знаю, що так не можна: Надя Дорофєєва на &quot;Голос країни&quot; розплакалася в прямому ефіріНадя Дорофєєва розплакалася в прямому ефірі "Голосу країни"

Тіна Кароль і MONATIK поспішили втішити Надю, тоді Дорофєєва зізналася, що дуже сумує за батьком.

"Вибачте. Я просто дуже сумую за татом, якого вже немає зі мною. Вона так сказала про маму... Вибачте. Я знаю, що так не можна", - сказала Дорофєєва.

Потім зірка все ж взяла себе в руки і продовжила суддівство на проекті.

Виступ Діани Стебакової

Зазначимо, що до конкурсантки ніхто з суддів не розвернувся.

Батько Наді Дорофєєвої помер у 2017 році, вона дуже важко переживала втрату близької людини.

Як ми раніше писали, "Голос країни 2021" "рознесли" після першого ж випуску за обрізаний формат, але організатори відповіли.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стиль життя Надя Дорофеєва

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся