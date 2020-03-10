Українська співачка осоромилася словами про Шевченка (відео)

Українська телеведуча осоромилася в прямому ефірі, назвавши Тараса Шевченка борцем з радянським режимом. У мережі з'явилося відео зі скандальним висловлюванням.

Конфуз стався в ефірі 24 каналу 9 березня, коли в Україні відзначали 206 день народження Кобзаря. Іронія полягає ще й у тому, що телеведуча має таке ж прізвище, що й поет - її звуть Тетяна Шевченко.

Ведуча допустила помилку, коли розповідала про досягнення великого українського поета.

"Був членом Кирило-Мефодіївського братства, активно протистояв радянській владі, за свою проукраїнську діяльність двічі перебував на засланні", - сказала вона.

Телеведуча зганьбилася через Тараса Шевченка (відео: facebook.com)

Для довідки: Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року, а помер 10 березня 1861 року у віці 47 років. А Радянський Союз був утворений 30 грудня 1922 року - коли зі смерті поета пройшло понад 61 рік.

Телеведуча, очевидно мала на увазі, що Шевченко протистояв царській владі.

Нагадаємо, 9 березня в Україні вручили Національну премію імені Тараса Шевченка. Хто отримав престижну нагороду - можна прочитати в матеріалі.