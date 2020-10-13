Українська співачка розкрила правду про роман з Леонардо Ді Капріо

Аліна Байкова розкрила правду про роман зі знаменитим голлівудським актором Леонардо Ді Капріо. Українську супермодель помітили в компанії відомого актора під час прогулянки в Нью-Йорку і в ресторані.

Про свої стосунки з Леонардо Ді Капріо українка розповіла в програмі "ЖВЛ".

Аліна зазначила, що розмови про її роман з Ді Капріо - просто чутки. Українка підкреслила, що з голлівудським актором вони друзі. До того ж вона ніколи не змогла б зустрічатися з чоловіком своєї подруги, навіть якщо це колишній.

Вона підкреслила, що разом з Лео вони іноді обідають, а також зустрічаються на світських заходах.

Говорячи про своє особисте життя, українка зазначила, що зараз ні з ким не зустрічається. Їй складно будувати відносини, оскільки вона самостійна і у неї сильний характер.

Алі ще з самого раннього віку звикла багато працювати, і вона розраховує тільки на себе. Зараз вона вже багато чого досягла і тепер її складно здивувати якимись подарунками.

Дівчина зазначила, що її мало цікавлять матеріальні цінності. Всі свої гроші вона витрачає на сім'ю, а також гарний відпочинок. Крім того, частину своїх коштів Аліна жертвує на благодійність.

Супермодель сподівається, що ще зустріне свою любов, і в майбутньому зможе побудувати міцну сім'ю.

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