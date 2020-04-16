Українська ракета може вдарити по Росії: зявилася заява

Українська ракета може нанести удар по Росії (Колаж РБК-Україна)

У разі військового наступу Росії, Україна може відповісти за допомогою потужної ракети

Українська ракета залпового вогню "Вільха-М" може завдати удару по Росії, якщо з боку країни-агресора почнеться наступ. Таку думку висловив директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман.

Шиман вважає, що на цей момент в України є одна потужна зброя, виробництво якої налагоджено, і це ракета "Вільха-М".

"Україна поки налагодила серійне виробництво всього лише одного типу ракет дальньої дії - "Вільха", випущена перша партія за замовленням 19-го року, але треба продовжувати роботу. У разі нового широкомасштабного наступу РФ з допомогою"Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну та обстрілювати наші міста, як це робили росіяни у 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути нанесені та за їх об'єктів критичної інфраструктури, на зразок того ж "Кам'янського", - сказав Шиман "Цензор.нет".

За його словами, якби не було "Вільхи", захищатися від ворога, у нашої країни не було б чим.

"Вільха" може стріляти на відстань від 110 до 120 кілометрів, але незабаром її можуть модернізувати.

Відзначимо, що в Росії аналогічний завод "Кам'янський" знаходиться недалеко від державного кордону України, Каменске-Шахтинський Ростовської області.

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