Українська ракета Alpha готова летіти в космос: запуск вже скоро (фото)

Українська ракета-носій Firefly Alpha, яку вже охрестили конкуренткою Falcon-1 виробництва SpaceX Ілона Маска, готується до першого польоту. Він відбудеться 22 грудня 2020 року.

Надпотужний апарат компанії Firefly Aerospace, який розробили і побудували українці спільно з американцями, відправиться в космос з бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.

У компанії зараз завершується робота по підготовці пускового майданчика для ракети SLC-2. Розробники переконані, що їм вдасться виконати всі "жорсткі" вимоги до призначеної дати пуску. Також названа і альтернативна дата запуску - Alpha може полетіти в космос в знакову дату - 31 грудня.

Українська ракета Firefly Alpha (фото: пресслужба)

Ракета призначена для виводу до однієї тонни корисного вантажу на низьку орбіту Землі. Ціна кожного запуску складе 15 мільйонів доларів. І до першого запуску потрібно провести ще кілька тестів.

У Firefly очікують, що у 2021 році запуск буде проведений не менше трьох разів.

Випробування Firefly Alpha (фото: пресслужба)

Ракету, розробка якої оцінюється в 100 млн доларів, спроектувала компанія Firefly Space Systems. У 2015 році вона отримала від NASA 5,5 млн доларів на створення носія для запуску малих супутників, а в 2017 - збанкрутувала. Тоді її викупив український підприємець Максим Поляков. Зараз Firefly Aerospace має кілька офісів у США і один в Дніпрі.

Мала ракета призначена для відправки на орбіту таких вантажів, як невеликі супутники. Раніше вони літали разом з великими на борту масивних ракет. До того ж запуск Alpha буде коштувати менше, ніж Falcon-1.

Раніше ми писали, що українська ракета пройшла перші випробування на космодромі. В мережі показали потужне відео.