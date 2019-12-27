Українська співачка народила первістка від Героя АТО: перші фото дівчинки

Українська співачка Наталка Карпа народила дитину. Першим фото дівчинки поділився щасливий тато, Герой АТО Євген Терехов з позивним "Титановий Джексон".

Нагадаємо, пара одружилася у вересні 2016 року, після того, як молодий чоловік зробив пропозицію співачці на концерті групи "Антитіла" 14 лютого. Співачку викликали на сцену, щоб вручити якусь грамоту, а вручили обручку.

У серпні 2019-го Наталка і Євген оголосили про те, що чекають дитину.

Євген Терехов повідомив, що дівчинка з'явилася на світ в ніч з 26 на 27 грудня. Він присвятив дитині дуже зворушливі слова в соцмережах.

"Я перший раз бачу цю Дівчинку... Але, я вже без тями від її краси, від її першої усмішки, від її янгольських очей і від її смаглявої шкіри, вона втілення чистоти, вона - це подарунок з небес..." - написав Терехов на своїй сторінці в Facebook.

Наталка Карпа народила дівчинку (фото: facebook.com/Євген Терехов)

Раніше 38-річна співачка зізналася, що хоче назвати доньку вірменським ім'ям - Аміне. Це незвичайне ім'я вибрав Євген Терехов.

Для Наталки Карпа новонароджена дочка стала першою дитиною, а у її чоловіка Євгена Терехова є дочка від попередніх стосунків. Цікавим фактом є те, що Наталка старше Євгенія на 9 років.

На Донбасі Євген отримав поранення в голову, через яке не зміг продовжити свою службу в ЗСУ. У результаті лікування в голову бійця вживили титанову пластинку, тому його стали називати Титановим Джексоном.