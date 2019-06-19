Спливла шокуюча правда про нового коханця Ані Лорак: з категорії гулящих

Тетяна Решетняк, більш відома як співачка TAYANNA, розповіла правду про сімейне життя з музикантом і саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глібом, який зараз є коханцем популярної української співачки Ані Лорак. Про своє життя з Єгором вона розповіла в інтерв'ю Слави Дьоміну.

За словами Решетняк, Глєб їй постійно змінював. Крім того, він часто приходив додому в нетверезому стані і на ньому були сліди жіночої помади. Співачка також зазначила, що цей складний шлюб її загартував і допоміг змінити ставлення до інших чоловіків.

Співачка зізналася, що у попередніх шлюбах вона залежала від чоловіків, і це було великою помилкою. З Єгором Глєбом TAYANNA прожила в шлюбі три роки і народила йому сина Даніеля, якому на даний момент виповнилося 6 років.

TAYANNA розповіла всю правду про коханого Анні Лорак (відео: YouTube/Люкс ФМ)

Вона також зізналася, що Глєб був чоловіком з категорії гулящих. В даний час він напливами з'являється в житті дитини. Він може прийти до нього, пограти, а потім знову зникнути на півроку.

Ведучий Слава Дьомін назвав Глєба "бл*дуном", але Тетяна сказала, що не хотіла використати такі слова, але саме так можна найточніше описати її колишнього чоловіка. При цьому співачка заявила, що не тримає зла на Глєба.

TAYANNA також прокоментувала роман її колишнього чоловіка з Ані Лорак. Вона заявила, що їхні стосунки її не бентежать. Крім того, на сторінці Ані Лорак в Instagram Тетяна побажала парі любові і щастя.

Ані Лорак з Єгором Глібом (фото: instagram.com/anilorak)

"Зараз нічого звинувачувати людину, у нього таке життя, він так сприймає цю ситуацію. Мабуть, у нього немає інстинкту батька або відчуття батьківства, тому він так живе", - заявила Решетняк.

Нагадаємо, що нещодавно Тетяна зізналася, що Гліб піднімав на неї руку і неодноразово зраджував з іншими жінками.

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак дуже змінилася після початку відносин з репером Єгором Глібом .