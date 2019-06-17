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Завела молодого коханця і розквітла: Ані Лорак розбурхала мережу новим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.06.2019 - 20:02
Завела молодого коханця і розквітла: Ані Лорак розбурхала мережу новим фото
Ані Лорак зустрічається з Єгором Глібом – нові подробиці (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак після початку відносин з репером Єгором Глібом дуже змінилася

Ані Лорак, яка нещодавно офіційно оголосила про початок нових відносин з артистом музичного лейблу Black Star, Єгором Глібом, буквально розквітла на очах у фанатів. Українська співачка удосконалила свій стиль і стала виглядати набагато молодше, вважають фанати. Про це шанувальники виконавиці написали в коментарях до опублікованого фото Ані Лорак в Instagram.

"Велика сила ховається у кожному з нас, дивовижні здібності, нескінченні джерела любові. Повір у себе!" – написала Лорак під знімком.

Завела молодого коханця і розквітла: Ані Лорак розбурхала мережу новим фото

Ані Лорак зустрічається з Єгором Глібом – нові подробиці (фото: instagram.com/anilorak)

Знімок за годину зібрав більше 45 тисяч лайків і понад 330 коментарів. Фанати буквально засипали компліментами артистку і вважають крайній кадр одним з найбільш вдалих із зроблених за останній час:

  • Ваууу, нереальний образ. Вам дуже личить.
  • Вауч, яка красуня.
  • Стиль.
  • Закохана Ані Лорак - це так красиво.
  • Образ подобаєтьсяяя шалено, крута! Щастя вам.
  • А яка струнка талія.
  • Прям скинула 10-ку, ось що любов з людьми робить.

Завела молодого коханця і розквітла: Ані Лорак розбурхала мережу новим фото

Завела молодого коханця і розквітла: Ані Лорак розбурхала мережу новим фото

Завела молодого коханця і розквітла: Ані Лорак розбурхала мережу новим фото

Завела молодого коханця і розквітла: Ані Лорак розбурхала мережу новим фото

Ані Лорак зустрічається з Єгором Глібом – нові подробиці (скріншоти: instagram.com/anilorak)

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

Також ми писали про те, що раніше з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєвим є відносини.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

Боже, що це? Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом Бив і зраджував: бойфренд Ані Лорак "прославився" шлюбом із відомою співачкою
Новини України Ані ЛоракотношенияЕгор Глеб
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