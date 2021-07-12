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Українська олімпійська збірна представила нову форму: буде видно в темряві

Автор: Людмила Жукова

Українські атлети представили нову форму, в якій представлять нашу країну на Олімпіаді в Токіо 23 липня.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

За словами дизайнерів, вони виконали форму в ніжній палітрі, що символізує надію і віру. На спинці курток, в яких наші спортсмени будуть присутні на церемонії відкриття, зобразили тризуб і Олімпійські кільця з світловідбиваючого матеріалу.

Екіпірування відповідає сучасним дизайнерським трендам, воно виготовлене з легких тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Кожен спортсмен отримає по 50 одиниць форми.

Зазначимо, що в Токіо Україну представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту. Слід нагадати, що через пандемію коронавірусу змагання в Японії проходитимуть без глядачів. Українських спортсменів за Золоту медаль на батьківщині нагородять 120 тис. доларів, за срібну - 80 тис., а бронза оцінюється в 55 тис. доларів.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Як ми раніше писали, Японія оголосила надзвичайну ситуацію в Токіо. У тому числі на час Олімпіади.

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Олімпіада