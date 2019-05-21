Українська модель закрутила роман з зіркою Imagine Dragons (фото)

Учасниця шоу "Супермодель по-українськи" Арина Любітєлєва розповіла про роман з бас-гітаристом і автором пісень всесвітньо популярного гурту Imagine Dragons Беном МакКі.

Арина Любітєлєва (фото: instagram.com/im.arinari)

За словами українки, їхні стосунки з музикантом - "щось більше, ніж дружба, але менше ніж кохання".

"Я знаю цю людину майже 1,5 року, і все відбувається за своєю чергою. Але інтрижкою це вже, звісно, не назвеш. Він навіть написав мені маленьку жартівливу пісню!" - розповіла дівчина.

Арина Любітєлєва і Бен МакКі (фото: instagram.com/im.arinari)

Щоправда, у своїх стосунках Арина й сама до кінця не розібралася.

"Якщо говорити про мій статус, то, швидше за все, я вільна, але якщо копнути трохи глибше - у мене хтось є, але це неофіційно. Всі ж бачили в мене фотографії в Instagram, на яких можна "спалити" Бена, і, значить, я не дуже хотіла це приховувати. Можливо, спершу і хотіла, але потім зрозуміла, що всі вже помітили, що п’ятий концерт поспіль проводжу з ними. Мої друзі стали телефонувати і ставити запитання. І я зрозуміла, що тримати все в таємниці - це провал. У мене якось вже таке було: я все приховувала дуже ретельно, але потім таємниця розкрилася, і вилізла мені великим "боком", - зізналася вона.

Арина Любітєлєва і Бен МакКі (фото: topmodel.novy.tv)

Любітєлєва зауважила, що спілкується з Беном майже щодня і знає про одного з найвідоміших "драконів" все.

"У нас все добре: плануємо наступні зустрічі, відпустку разом і все таке. Все поступово розвивається. Останнього разу, коли в мене були стосунки, швидше за все ми поспішили… Тому, можливо, потрібно ще трохи почекати, щоб у нас із Беном все стихло і вляглося, і тоді я зможу відповісти на це запитання справді одним словом і конкретно", - резюмувала модель.

Арина Любітєлєва розповіла про роман з Беном МакКі

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