Українська Мадонна: у Києві мати врятувала дитину, закривши її своїм тілом від обстрілів

Ольга разом з родиною потрапила під обстріл російських окупантів у Києві. Вона закрила собою двомісячну доньку. Дівчинка не постраждала, весь удар від осколків мама взяла на себе.

Постраждав також і чоловік Ольги. Зараз вся сім'я знаходиться в клініці ОХМАТДИТ. Кадри жінки з перебинтованою головою і пораненнями на обличчі облетіли вже весь світ. Її відразу ж назвали українською Мадонною. На фотографії Ольга годує грудьми свою маленьку доньку.

"Ця жінка, Ольга, прикрила своїм тілом двомісячну дочку під час обстрілу в Києві й в результаті отримала важкі поранення. Дитина не постраждала. Зараз сім'я перебуває на лікуванні в Охматдиті", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Ольгу та її чоловіка вже прооперували. Їхньому життю вже нічого не загрожує.

"Українська Мадонна. Ця поранена жінка, що притискає до грудей найдорожче на світі – своє новонароджене дитя, символізує всю Україну...", - написав Антон Геращенко.

Ольга закрила собою двомісячну доньку під час обстрілів у Києві