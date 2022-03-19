RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська Мадонна: у Києві мати врятувала дитину, закривши її своїм тілом від обстрілів

Фото: Українська Мадонна, яка врятувала свою дитину (twitter.com/lapatina)
Автор: Анна Шиканова

У Києві лікарі рятують молоду жінку, на ім'я Ольга. Вона закрила своїм тілом двомісячну доньку, щоб захистити від обстрілу російських окупантів.

Ольгу назвали українською Мадонною і її фотографія, яку розмістила в Twitter Анастасія Лапатіна, облетіла вже весь світ.

Ольга разом з родиною потрапила під обстріл російських окупантів у Києві. Вона закрила собою двомісячну доньку. Дівчинка не постраждала, весь удар від осколків мама взяла на себе.

Постраждав також і чоловік Ольги. Зараз вся сім'я знаходиться в клініці ОХМАТДИТ. Кадри жінки з перебинтованою головою і пораненнями на обличчі облетіли вже весь світ. Її відразу ж назвали українською Мадонною. На фотографії Ольга годує грудьми свою маленьку доньку.

"Ця жінка, Ольга, прикрила своїм тілом двомісячну дочку під час обстрілу в Києві й в результаті отримала важкі поранення. Дитина не постраждала. Зараз сім'я перебуває на лікуванні в Охматдиті", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Ольгу та її чоловіка вже прооперували. Їхньому життю вже нічого не загрожує.

"Українська Мадонна. Ця поранена жінка, що притискає до грудей найдорожче на світі – своє новонароджене дитя, символізує всю Україну...", - написав Антон Геращенко.

Ольга закрила собою двомісячну доньку під час обстрілів у Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові біля Ратуші виставили 109 порожніх дитячих колясок - за кількістю загиблих дітей від вторгнення Росії в Україну.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України