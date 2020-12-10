Український гурт присвятив альбом "наймістичнішому" 2020 року

МАХА (фото: instagram.com/maxa.band)

Український гурт МAХA презентував свій новий міні-альбом "2020".

"Наш альбом, це свого роду музичний підсумок 2020-го, який можна назвати одним із наймістичніших років. У тексті пісень альбому є простір для роздумів, а в музиці присутні сучасні тенденції, доповнені ретро фарбами", - коментують учасники колективу.

Новий міні-альбом гурту МAХA

Зауважимо, що трек-лист альбому завершує новорічна пісня, яка відрізняється від шаблонних святкових пісень своєю містично-святковою атмосферою, "Загадала на свята". Композиція, ексклюзивно була презентована в рамках проєкту "Кришталеві візерунки" від YouTube-каналу MVUA.

"Пісня ”Загадала на свята” була написана випадково. Під час написання альбому, нашій команді надійшла пропозиція від музичного проєкту MVUA, записати трек для новорічної рубрики. Вирішили притриматися концепції альбому, написавши трохи містичний трек за атмосферою. Тим самим, відійти від шаблонного уявлення новорічних пісень", - розповідає фронтвумен гурту Марина Остапенко.

Нагадаємо, нещодавно гурт презентував екранізацію своєї пісні "Тут і там". Під час зйомок відеороботи, фронтвумен гурту на певний час вийшла зі свого тіла, спостерігаючи за собою та командою зі сторони. Тим самим потойбічні сили немов натякнули, що використовувати навіть перероблений приворот у своїй пісні, це погана ідея.

"Тут і там" від гурту МАХА

Раніше ми писали, що прохолодна ванна надихнула український гурт на літній гарячий кліп.