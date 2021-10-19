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Українська ягода побила цінові рекорди: дорожче, ніж лохина

Автор: Людмила Жукова

В Україні ціна на малину побила всі цінові рекорди. Вона обігнала навіть лохину, яка не всім доступна.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відзначається, що у фермерів в цьому сезоні ягоду купували по 60 гривень за кілограм, а продавали вже по 160 гривень. Погодьтеся, непоганий заробіток. Малина - це друга за популярністю ягода після полуниці.

Зараз - восени, сезон цієї ягоди ще триває і вона приносить небувалий прибуток.

Один з фермерів зізнається, що засадив гектар землі малиною ще 5 років тому.

"Картоплю садити мені невигідно. На ній багато не заробиш. А ось малина! Цього року я заробив, як за всі роки", - хвалиться селянин.

Зазначимо, що малина - це вибаглива ягода, вона швидко псується, тому експортують її заморожену. Її сортують вже після заморозки.

Зараз ціна на ягоду - мало кому доступна, адже на ринках її продавали від 150 гривень за кілограм.

Як ми раніше писали, в Україні подорожчає соняшникова олія.

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