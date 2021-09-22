Українська чемпіонка витратила гроші від Олімпіади на порятунок коханого з в’язниці

Як каже сама гімнастка, яка підкорила п'єдестал Олімпіади у 18 років, за отримане у Штатах "золото" їй подарували квартиру, авто та 50 тисяч доларів. Гроші вона розділила з тренером-мамою.

Катерина Серебрянська на Олімпіаді (фото: instagram.com/serebrianska_life)

Катерина Серебрянська в юності (фото: instagram.com/serebrianska_life)

Але майже ніхто не знає, що свою частку з призового фонду за перемогу на Олімпіаді Катерина витратила на те, щоб витягти коханого з в’язниці.

"Він перебував у СІЗО, і все витрачалося на адвокатів, юристів і всі процедури. Через деякий час він помер насильницькою смертю. Я вже жила в Києві, у нього було своє життя у Криму", - розповіла Серебрянська.

За словами спортсменки, на той час її бойфренд "був частиною якоїсь, зараз би це назвали компанією, на той період часу це називалося банда".

"Але по суті - комерційна діяльність. Вони орендували вокзал у Сімферополі, здавали в оренду місця для таксистів", - згадала 43-річна зірка спорту.

Катерина Серебрянська сьогодні виглядає неперевершено (фото: instagram.com/serebrianska_life)