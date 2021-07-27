Українська альпіністка підкорила гору-вбивцю: найнебезпечніша вершина у світі

Через надзвичайну складність сходження К2 також називають дикою горою, а у світі альпіністів - горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Тобто, сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчувалося трагедією.

Своє сходження Ірина присвятила 30-річчю незалежності України. Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися тільки профі, як до цього вважалося у світі альпінізму.

Ірина стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2. Разом з Іриною на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив своє сходження без кисневої маски, а Ірина стала першою українкою, яка змогла здолати цю гірську вершину. Зараз Ірина і Дмитро спускаються з вершини.

Ірина Галай підкорила найнебезпечнішу вершину у світі

У базовому таборі 2 (розташований на висоті 6800 метрів) їх чекає третій учасник експедиції відомий фотограф, уродженець Коломиї Назарій Кривошеєв.

Як зізнається Ірина Галай, вона завжди мріяла підкорити саме цю вершину - Чогорі. Професійні альпіністи вважають серйозним досягненням підкорення К2.

Гора К2 Чогорі знаходиться на кордоні між Кашміром і Китаєм, в гірському хребті Балторо.

Українка підкорила найнебезпечнішу вершину світу