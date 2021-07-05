Український альпініст загинув під час спуску з гори у Грузії

Український альпініст Анатолій Мрачковський, 1964 року народження загинув внаслідок зриву на сніжному схилі на висоті 3400 метрів. Сходження з вершини Тетнульд відбувалося в рамках навчально-тренувальних зборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації альпінізму і скелелазіння міста Києва .

Відомо, що після зриву на сніжному схилі, Анатолій був негайно доставлений на вертольоті до місцевої лікарні, де лікарі й констатували його смерть.

"Наразі робляться зусилля, щоб якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії", - повідомляє пресслужба.

У Федерації відзначили, що чоловік не вперше брав участь у навчально-тренувальних зборах, неодноразово підкорював вершини у різних куточках країни та самостійно ходив у гори.

Альпініст Анатолій Мрачковський (facebook.com/faiskiev)