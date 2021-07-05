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Український альпініст загинув під час спуску з гори у Грузії

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Грузія, Понеділок 05 липня 2021 19:10
Український альпініст загинув під час спуску з гори у Грузії Фото: альпініст з України загинув в Грузії під час сходження з гори (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Український альпініст Анатолій Мрачковський, 1964 року народження загинув внаслідок зриву на сніжному схилі на висоті 3400 метрів. Сходження з вершини Тетнульд відбувалося в рамках навчально-тренувальних зборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації альпінізму і скелелазіння міста Києва.

Відомо, що після зриву на сніжному схилі, Анатолій був негайно доставлений на вертольоті до місцевої лікарні, де лікарі й констатували його смерть.

"Наразі робляться зусилля, щоб якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії", - повідомляє пресслужба.

У Федерації відзначили, що чоловік не вперше брав участь у навчально-тренувальних зборах, неодноразово підкорював вершини у різних куточках країни та самостійно ходив у гори.

Український альпініст загинув під час спуску з гори у ГрузіїАльпініст Анатолій Мрачковський (facebook.com/faiskiev)

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