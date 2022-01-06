В українки суд заарештував квартиру через публікацію чужого фото у Facebook

До суду з цивільним позовом про неправомірне використання її фотографії в мережі та виплату моральної шкоди звернулася жінка наприкінці грудня. Суть претензій до відповідачки полягав у тому, що "кривдниця" без її згоди розмістила її з чоловіком фото у своєму Facebook у пості під назвою: "СВОЗИТЬ ГРОБЫ К ГОРИСПОЛКОМУ?" Означает ли поддержка петиции, что поборы на кладбищах будут прекращены? (мовою оригіналу).

Така публікація з її зображенням на знімку, на думку позивачки, була неправомірною, і привела "не тільки до розкриття та поширення її персональних даних, а саме про мій сімейний стан, висвітлення особистих стосунків, релігійних переконань, а й до обговорення громадськістю не тільки її, а й її чоловіка, його минулих особистих стосунків, діяльності на посаді керівника КП "Ритуал Сервіс Плюс" КМР, свідченням чому є коментарі під постом відповідача".

Додамо, що саму цю фотографію відповідачка взяла в Facebook-акаунті позивачки

"Таке втручання відповідача в її особисте життя та порушення її особистих немайнових прав вважає явно надмірним і непропорційним втручанням у приватність, що призвело до перенесення ряду моральних страждань та спричинення моральної шкоди. Розмір моральної шкоди нею оцінено в 100 000 грн., що й складає ціну позову", - йдеться в матеріалі справи.

Суддя В. Прасолов задовольнив позов повністю. Так, на квартиру відповідачки загальною площею 44,7 "квадратів" було накладено арешт. Жінку зобов'язали встановити технічні налаштування в її акаунті в Facebook, щоб "пост розбрату" не можна було видаляти, редагувати, репостити та коментувати. А ще - вона повинна відшкодувати моральну шкоду.

Також зазначається, що при ухваленні рішення суд враховував, що вартість арештованої квартири становить 20 291 гривню (такі дані відповідачка вказала при подачі декларації в 2021 році), відповідно не перевищує розміру моральної шкоди, яку просить стягнути позивачка.

"Так що арешт на квартиру буде порівнянний з позовними вимогами", - зазначено в публікації.

Вердикт може бути оскаржений в апеляційному порядку в Дніпровському Апеляційному суді.

Криворізький суд заарештував квартиру у жінки через публікацію чужого фото в Facebook (скрін: reyestr.court.gov.ua)