ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу: COVID уражає ще й судини (фото)

Новость на русском →
Рівненська область, Четвер 25 листопада 2021 18:45
Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу: COVID уражає ще й судини (фото) Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області в Вараській багатопрофільній лікарні пацієнту, якому понад 60 років, ампутували ноги через ускладнення від COVID-19.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

Лікарі розповіли, що у пацієнта діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок без паталогічного атеросклеротичного фону, який був викликаний коронавірусом.

Фахівці зазначають, що коронавірус уражає судини й викликає тромбування дрібних і великих судин в різних ділянках тіла.

"Коронавірус, окрім легень, уражає ще й судини. У судинах утворюється згусток крові й він закупорює постачання крові до органів. Найчастіше такі тромби, які неможливо видалити, утворюються в кінцівках чи кишківнику. Потім виникає некроз і можливе зараження інфекцією всього організм", - кажуть лікарі.

Окрім того, найстрашніше полягає в тому, що тромбоз, як ускладнення, виникає не тільки на початку хвороби, а й після повного одужання. Тому після виписки з лікарні потрібно бути на контролі у сімейного лікаря.

Зазначається, що операцію проводили за участі лікаря-хірурга з Німеччини Ульріха Бьокмана.

Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу: COVID уражає ще й судини (фото)Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу: COVID уражає ще й судини (фото)Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу: COVID уражає ще й судини (фото)Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу: COVID уражає ще й судини (фото)Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу: COVID уражає ще й судини (фото)

У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через коронавірус (facebook.com/nosocomium.rv)

Раніше ми повідомляли, що у 23-річної студентки Насті знайшли жіночу хворобу, яка руйнує мозок. Дівчину врятувати змогли тільки в Україні.

Також ми писали, що у Львові в пацієнта під час прийому в лікаря зупинилось серце, тому чоловікові провели термінову операцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
операция
LITE
Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім Кардашьян
Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім Кардашьян