Мати продала свою 15-річну дочку в бордель на український курорт

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Мешканка Хмельницького продала свою дитину в бордель для надання сексуальних послуг

Поліція затримала жінку, яка продала свою 15-річну дочку у сексуальне рабство. Мешканка Хмельницького віддала свою рідну дочку в бордель, щоб заробити 20 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницького.

Інцидент стався ще в червні 2019 року, але 42-річна жінка невдовзі постане перед судом.

"42-річна жінка, переслідуючи корисливі мотиви, за 20 тис. гривень передала свою 15-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації. Дівчинка-підліток повинна надавати інтимні послуги у закладі розпусти в одному з курортних регіонів, і мати це ніяк не бентежило", – повідомляють в поліції.

Мешканка Хмельницького вже притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення батьківських прав. Наразі обвинувальний акт вже направлено на розгляд суду. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як ми раніше писали, нещодавно у Києві викрили сутенерів, які готували до продажу в сексуальне рабство групу українок.

Також ми писали про те, що педофіл-сутенер, якого затримали в Миколаєві за продаж у сексуальне рабство хлопчиків-підлітків, близько півтора років після звільнення з в'язниці промишляв організацією дитячої проституції.