Українка випала з маршрутки прямо на проїжджу частину: деталі НП
Маршрутки в Україні - це часто болюче питання для багатьох пасажирів. Їхній стан постійно залишає бажати кращого. І якщо в Києві та інших великих містах якось намагаються поліпшити сервіс, то в районах ситуація плачевна.
Так, у Львівській області знову жінка травмувалася, випавши з маршрутки.
Про це інциденту 11 жовтня розповіли у прес-службі Національної поліції області.
Відзначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася в понеділок близько сьомої години ранку в селі Звенигород Львівського району.
Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річна місцева мешканка, пасажирка маршрутного таксі, випала з салону автобуса на проїжджу частину, коли водій почав рух з незакритими дверима.
В результаті падіння жінка отримала тілесні ушкодження і була доставлена в лікарню.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.
Нагадаємо, нещодавно у київської маршрутки №509 під час руху відпали двері.
А перед цим у Полтаві у маршрутки на ходу відпало два колеса, одне з яких влетіло в зупинку з людьми.