Українка випала з маршрутки прямо на проїжджу частину: деталі НП

Маршрутки в Україні - це часто болюче питання для багатьох пасажирів. Їхній стан постійно залишає бажати кращого. І якщо в Києві та інших великих містах якось намагаються поліпшити сервіс, то в районах ситуація плачевна.

Так, у Львівській області знову жінка травмувалася, випавши з маршрутки.