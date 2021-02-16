Як українка стала останньою принцесою Кореї: історія монаршого кохання і розлуки

Принцеса Кореї українка Юлія (Джулія) Муллок (Julia Mullock), дружина наслідного принца Ї Гу (Yi Ku), завдяки своїй турботі про бідняків і знедолених отримала в цій країні прізвисько "Велика мама", і допомагала стражденним навіть після того, як її позбавили королівського статусу через того, що сама не змогла народити дітей і подарувати чоловікові спадкоємців.

Юлія народилася в США у Філадельфії (штат Пенсільванія) в 1923 році в багатодітній родині українських емігрантів. Про її батьків відомо небагато - імовірно, вони переїхали до Штатів з Західної України, враховуючи греко-католицьке віросповідання майбутньої корейської принцеси. Батько працював на шахті, а мама була домогосподаркою.

Певно, прізвище Муллок спочатку звучала як Мулік, або Малюк, але американізувалося. Виховання дівчини було консервативним. З усім тим вона отримала пристойну освіту і почала працювати у відомій архітектурній фірмі "I.M. Pei" в Нью-Йорку.

У віці 29 років Юлія зібралася переїхати до Іспанії та вирішила продавати квартиру - вона дала оголошення, яке і побачив принц Ї Гу, випускник Массачусетського університету і теж працівник фірми "I.M. Pei". Прийшовши подивитися на житло, він переконав дівчину відмовитися від продажу, і пара почала зустрічатися. Ї Гу остаточно підкорив її серце кількома фразами ламаною українською, яких навчили його однокурсники-українці у коледжі.

Зазначимо, що на той момент корейська імператорська родина вже не мала формальної влади (країна стала президентською республікою), і все ж правителі Кореї мали великий авторитет у народу і навіть зберігали певний політичний вплив.

У 1958 році відбулося знайомство Муллок з батьками Гу, принцом Юном Лі та принцесою Банджею. Пара заручилася вже в травні того ж року, а одружилися 25 жовтня 1959-го в церкві Святого Юра на Манхеттені в Нью-Йорку.

Спочатку спадкоємна королівська пара кілька місяців жила на Гаваях, і тільки потім переїхали в Південну Корею в королівський палац Чонгдок.

Принцеса Кореї (номінальна) Юлія Муллок з чоловіком принцом Ї Гу (фото: clipmass.com)

Молода принцеса швидко стала популярною, підданим подобалося, як швидко вона опановує придворним етикетом і культурою своєї нової батьківщини.

Юлія була в дружніх стосунках з матір'ю наслідного принца (Банджа в дівоцтві - Масако Нашімото-но-мія - насправді була японкою, представницею імперського будинку), разом вони займалися благодійністю.

Оскільки Муллок не могла мати дітей, 1969 року пара удочерила десятирічну Євгену Унсук з Сеула. Однак сімейний рада королівського дому ніколи не визнавала дитину.

Безпліддя Джулії, згідно з корейськими монаршими традиціями, було достатньо "обтяжуючою обставиною", щоб розірвати її шлюб зі спадкоємцем престолу. Під тиском членів королівської сім'ї в 1982 році вони розлучилися.

Принцеса Кореї Юлія Муллок з чоловіком принцом Ї Гу (фото: usmg.com.ua)

Оскільки пара ніколи не проводила офіційної церемонії корейського весілля, Муллок не була записана як дружина Гу в його сімейному реєстрі. Через це згодом мала труднощі з оформленням документів на розлучення в США, та й взагалі подальше життя пішло шкереберть.

Ані Муллок, ані Ї Гу згодом знову не одружувалися. У принца було кілька романів, але жоден з них не переростав на кохання життя. Спадкоємець престолу Сеула працював викладачем університету, керував авіакомпанією, яка, зрештою, збанкрутувала. З колишньою дружиною він не підтримував зв'язок.

Сама ж Джулія про екс-чоловіка завжди відгукувалася дружелюбно. У нечисленних інтерв'ю говорила, що роки заміжжя були "найщасливішими в житті" і завжди тримала на столі його фотографію.

Наслідний принц Кореї Ї Гу з дружиною Юлією Муллок (фото: nashuatelegraph.com)

Навіть після розлучення Муллок не припинила займатися благодійністю. Щоб мати на це кошти вже після розлучення, вона відкрила магазин одягу.

"Сироти та каліки називали її не інакше, як "матір'ю"", - так згадувала про Джулії близька подруга Нам-джу,

Муллок повернулася на Гаваї (США) в 1995 році. Там же оселилася її дочка Євгенія. А до Кореї приїхала знову тільки через 10 років - для проведення релігійних церемоній у святилище королівських предків.

У 2005 році принц Ї Гу помер від серцевого нападу. Прощання з ним було велелюдним і пишним. Сімейний рада вирішила не запрошувати Юлію на похорон. Була інформація, що за власні гроші Муллок купила авіаквиток з Гаваїв, щоб хоча б побувати на могилі колишнього чоловіка. Додамо, що королівський будинок так і не визнав Джулію офіційної вдовою.

У документальному фільмі MBC "Останній лист Джулії" вона зізналася, що була простою українською дівчиною, яка ніколи б не повірила, що одного разу виявиться в королівському палаці.

В 1998 році Муллок пережила інсульт, через який була частково паралізована права сторона тіла. Вона померла в листопаді 2017 року, у віці 94-х років (згідно з іншими джерелами - у 89) природною смертю в Гонолулу у Центрі реабілітації та догляду. Як повідомляло видання The Seoul Times, "Муллок була самотньою в момент смерті. Стала настільки хворою та слабкою, що не могла користуватися мобільним телефоном".

Тіло кремували, а прах розвіяли над Тихим океаном - як вирішила дочка Євгенія, всупереч волі покійної (вона заповіла зробити це над територією Кореї). Так завершилася історія української принцеси, якій не судилося стати королевою Кореї, але яку там пам'ятають милосердною "матір'ю стражденних".

Джулія Муллок (фото: facebook.com/history.diaspora)