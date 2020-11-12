Українка "рознесла" 5-зірковий готель Єгипту через економію на безпеці відпочивальників

Єгипетський п'ятизірковий готель Sunrise Arabian Beach в Шарм-ель-Шейху потрапив у скандал. Під час пандемії при повному завантаженні відпочивальниками керівництво готелю зменшило кількість ресторанів, що працюють, з 8 до 1. Це призвело до тисняви та підвищення ризику зараження коронавірусною інфекцією.

Мешканка Києва Нінель Комарова також поскаржилася на обмежений асортимент страв і антисанітарію в готелі. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Приходиш в ресторан готелю і наче ти якийсь заводської їдальні: людей багато, столи не встигають дезінфікувати, сервірування ніякого, можете уявити - столові прилади лежать просто у відкритому доступі на багаторазовій серветці. Пил, бризки туристів, що проходять, все безперешкодно летить і осідає на вилках, ножах", - написала українка, яка вирушила на відпочинок разом з чоловіком і дочкою.

Готель в Єгипті (фото: facebook.com/Нінель Комарова)

Також вона зазначила, що персонал готелю не дотримується маскового режиму, тобто маски є, але вони приспущені і фактично нічого не дають.

В аеропорту всі туристи робили тест на COVID-19. Але результати приходять на наступний день. І до цього часу всі приїжджі гуляли по готелю і спілкувалися з людьми. Пізніше з'ясувалося, що в однієї туристки тест був позитивним і тільки після цього її відправили на самоізоляцію в номер.

"А чоловік цієї пані, ходить по готелю і з усіма спілкується. І увага, за 10 доларів, хтось з персоналу дозволив їй вийти погуляти і купатися. Жах!!! "- додала Нінель.

Готель в Єгипті (фото: facebook.com/Нінель Комарова)

Також в готелі немає у вільному доступі ні масок, ні антисептиків і відсутня доступна медична допомога. Лікар готелю приймає тільки за окрему плату і лише 2 години на день.

Страховка, в яку крім нещасного випадку входить і допомога при зараженні COVID-19, не покриває консультації і надання першої медичної допомоги.

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