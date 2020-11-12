Украинка "разнесла" 5-звездочный отель Египта из-за экономии на безопасности отдыхающих

Египетский пятизвездочный отель Sunrise Arabian Beach в Шарм-эль-Шейхе попал в скандал. Во время пандемии при полной загрузке отдыхающими руководство отеля уменьшило количество работающих ресторанов с 8 до 1. Это привело к столпотворению и повышению риска заражения коронавирусной инфекцией.

Жительница Киева Нинель Комарова также пожаловалась на скудный ассортимент блюд и антисанитарию в отеле. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Приходишь в ресторан отеля и как будто ты в какой-то заводской столовке: людей много, столы не успевают дезинфицировать, сервировки никакой, можете представить - столовые приборы лежат просто в открытом доступе на многоразовой салфетке. Пыль, брызги проходящих туристов все беспрепятственно летит и оседает на вилках, ножах", - написала украинка, которая отправилась на отдых вместе с мужем и дочерью.

Отель в Египте (фото: facebook.com/Нинель Комарова)

Также она отметила, что персонал отеля не соблюдает масочный режим, то есть маски есть, но, они приспущены и фактически ничего не дают.

В аэропорту все туристы сдавали тест на COVID-19. Но результаты приходят на следующий день. И до этого времени все приезжие гуляли по отелю и общались с людьми. Позже выяснилось, что у одной туристки тест был позитивным и только после этого ее отправили на самоизоляцию в номер.

"А муж этой барышни, ходит по отелю и со всеми общается. И внимание, за 10 долларов, кто-то с персонала ей позволил выйти погулять и покупаться. Ужас!!! " - добавила Нинель.

Отель в Египте (фото: facebook.com/Нинель Комарова)

Также в отеле нет в свободном доступе ни масок, ни антисептиков и отсутствует доступная медицинская помощь. Врач отеля принимает только за отдельную плату и всего 2 часа в день.

Страховка, в которую кроме несчастного случая входит и помощь при заражении Covid-19, не покрывает консультации и оказание первой медицинской помощи.

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