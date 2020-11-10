Перший тиждень буває прихованим: Голубовська розповіла, як змінився COVID-19

Голубовська назвала зміни COVID-19 в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст повідомила, що пацієнти стали інакше переносити коронавірус

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила, що за останній місяць перебіг коронавірусу змінився і зараз хвороба вже істотно відрізняється від тієї картини, яку лікарі спостерігали влітку.

Фахівець розповіла, що ситуація з коронавірусом в Україні стала набагато гірше і все більше людей в віці 50-60 років важче переносять хворобу. Вірус набув більш затяжного і тривалого характеру, і багато пацієнтів переносять не одну хвилю погіршення, а кілька. Про це Голубовська розповіла для видання "Гордон".

"Перебіг хвороби став тривалішим, затягується температурний, гарячковий період. Ми виписуємо хворих зі стаціонару як годиться: витримуємо всі терміни, тримаємо їх кілька днів без жарознижувальних, щоб виписати. Вони приїжджають додому — і починаються повторні хвилі лихоманки під 39 градусів. Ми їх змушені знову госпіталізувати", - зазначила інфекціоніст.

Вона додала, що засоби захисту від зараження істотно не змінилися і потрібно пам'ятати, що вони не панацея, а всього лише можливість мінімізувати ризики та уникнути зараження великою дозою, а також це допомагає пригальмувати шквальне поширення хвороби.

За словами Голубовської, розвиток коронавірусу зараз набув двофазні етапи та це стає небезпечніше для інших людей.

"Перше – дія вже самого вірусу. Вже всі знають, що перший тиждень захворювання буває прихованим і це дуже небезпечним. Переважна більшість населення, особливо молодого, переносить захворювання легко, і все закінчується на рівні легкого нездужання протягом одного тижня. А потім настає катастрофа, яка обумовлена реакцією імунної системи проти власного організму", - додала лікар.

Крім того, Ольга Голубовська відзначила той фактор, що коронавірус сильно діє на нервову систему людини й деякі пацієнти знімають з себе кисневі маски, щоб померти. Вона пояснила, що суїцидальні настрої пов'язані з тривалістю хвороби, з дією вірусу на організм і навіть вплив деяких препаратів можуть викликати у людини подобу психозів.

"Перебіг будь-якого інфекційного захворювання залежить від трьох основних стовпів. Перше — це доза збудника: чим більша доза збудника потрапляє в організм, тим, як правило, важче протікає захворювання. Друге — це вірулентність збудника. Тобто його агресивність. Є штами менш агресивні, а є більш агресивні. Зараз коронавірусний сезон. Він себе як риба у воді почувається. Особливо з настанням холодів. І тому його агресивність, зрозуміло, буде рости", - розповіла Голубовська і додала, що третій момент – це реакція імунітету на конкретний збудник. Тобто, чим більше вірусу потрапляє в організм людини, тим агресивніше на нього реагує імунна система.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що київський лікар попередила про кілька штамів COVID-19 і повторні зараження в Україні.