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Українка розповіла про жахливу ДТП у Польщі: не усіх могли відразу рятувати

Новость на русском → Польща, Понеділок 08 березня 2021 17:28
Українка розповіла про жахливу ДТП у Польщі: не усіх могли відразу рятувати У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП (фото: tvn24.pl)
Автор: Володимир Костирін

Після жахливої ДТП у Польщі з українцями в автобусі, жертвами якої стали 6 людей, водієві вже пред'явили звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії, і чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. З'ясувалося, що він вирішив заїхати на незаплановану зупинку.

Про це передає "Сьогодні".

У прокуратурі заявляють про небезпечний маневр на трасі, який скоїв водій автобуса, який планував заїхати в пункт відпочинку на автобані між містами Ярослав і Перемишль.

Як з'ясувалося, він вів транспорт з дозволеною швидкістю в 96-97 км/год, однак за 3 секунди до ДТП, коли автобус злетів у глибокий рів, знизив швидкість до 45 км/год, збираючись зробити поворот.

У прокуратурі вважають, що для такого маневру це все одно була надто велика швидкість.

Сам 48-річний водій, українець Володимир К., поки не дає свідчень і запевняє, що не пам'ятає всіх деталей через важкий емоційний стан.

За словами однієї з постраждалих українок, люди в автобусі не знали про незаплановану зупинку, оскільки перед цим вже була зупинка для всіх.

"Мене взагалі засипало кріслами. Я не могла навіть ворухнутися. Кричала, було сильно боляче. Кричала, але не усіх могли відразу рятувати", - розповіла дівчина.

Досі в лікарні залишаються 24 громадянина України. Дев'ять з них у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що після ДТП у Польщі рідні самостійно знайшли дочку в лікарні в комі.

Також ми писали про те, що після страшної аварії в Польщі перевізника викрили у численних порушеннях.

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