Українка розповіла, як похід до косметолога позбавив її здоров'я та квартири

Українська журналістка Ірина Матвієнко пішла в салон краси на косметичний масаж, але за цей візит вона поплатилася своїм здоров'ям, кар'єрою і навіть квартирою.

Ірина розповіла журналістам програми "ТСН.Тиждень", що інцидент стався ще в 2013 році. Вона записалася на процедури до косметолога Олександри Чернявської. Після третього сеансу на її обличчі з'явилися гнійні висипання.

Косметолог занесла українці важку інфекцію (скріншот з відео)

При цьому косметолог на це не реагувала, і жінка сама вирішила припинити відвідувати цей салон краси. Незабаром з'ясувалося, що Ірині занесли підшкірного кліща.

Косметолог занесла українці важку інфекцію (скріншот з відео)

За словами Ірини, тоді ця ситуація їй вартувала роботи, оскільки вона вже не могла бути в кадрі, і відповідно заробітку. Крім того, це також позначилося на особистому житті жінки.

Косметолог занесла українці важку інфекцію (відео: YouTube)

Щоб повернути красу, їй довелося витратити дуже багато грошей на лікування, яке проходило не тільки в Україні, але і за кордоном. При цьому саме лікування негативно вплинуло на її здоров'я.

Загалом на лікування вона витратила 10 тисяч доларів. Крім того, у неї почали відмовляти печінка і нирки. Вона практично нічого не їла і схудла до 47 кілограмів.

З того часу життя Ірини сильно змінилось. Вона стала матір'ю двох синів. Але коли їй потрібно було вирішити питання щодо оформлення квартири, виявилося, що на її імені є арешт. Крім майна була заблокована картка соцдопомоги на дітей.

Виявилося, що ще у 2014 році косметолог подала в суд на Ірину через її посту в Facebook. Оскільки її не було в країні, то суд пройшов без неї і виніс рішення заочно - компенсувати збитки на понад 5 тисяч гривень.

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