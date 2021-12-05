Українка отримала дар після удару блискавки: тепер вона "випалює" хвороби (відео)

Як прийшов дар

За словами пані Анни, в дитинстві при зборі ягід вона потрапила в сильну грозу в лісі, і її вдарила блискавка. Тоді, будучи 12-річною дитиною, вона знепритомніла, і пролежала на камені цілу ніч, поки дівчинку розшукували близькі.

Прийшовши до тями тільки під ранок, вона повернулася додому, почала заїкатися "і я вже відчувала, що щось таке в мені вже є".

Жінка переконана, що після того грому і попадання блискавки вона й отримала дар "випалювати" хвороби своїми руками, від яких виходять сильні біотоки, і в моменти лікування знахарка "забирає недуг на себе", проте ділиться власною енергією з пацієнтами під час сеансів.

Також Римарук розповіла, що стала практично нечутлива до гарячих предметів, не обпалюється, зате палить масу електронних приладів і девайсів, які бере в руки, а ще притягує грози.

Пані Анна зазначила, що про володіння даром зцілення руками дізналася вона тільки в 38 років. Тоді 9 травня їй у снах з'явився Ісус Христос і святі, коли вона зливала віском. Наснилося, що Син Божий їй сказав: "Ти повинна це робити, тобі дано це Богом, ти вдарена громом. Ти лікуєш всі раки, пухлини руками. Ти цього не знаєш". Також жінку закликали їхати до сина, який потрапив у серйозну біду в Італії, де він тоді працював.

Практика "випалювання" хвороби

Жінка замовила візу, і через 3 місяці була вже в Мілані - де її Юрій перебував у лікарні в стані коми з пробитим черепом (лікарі наклали 13 швів). Коли син прийшов у свідомість і хлопцеві стало краще, разом вони відшукали житло в італійському місті, і там Римарук почала лікувати людей.

Спочатку українка зцілила сусідку від раку грудей, потім їй запропонували спробувати допомогти доньці роботодавця знайомій, яка не могла ходити 7 років - у дитини була травма хребта і перебитий нерв, пошкоджений спинний мозок... і пані Анна теж з цим впоралася.

Мольфарка Анна Римарук розповіла про свою практику лікування раку (фото: скріншот)

Після жінку покликали в одну заможну сім'ю домробітницею, де у літньої матері господаря будинку була хвороба Альцгеймера і він роками не вставала з ліжка. Римарук допомогла і бабусі, задіявши також своє вміння виливати віск.

Ошелешений італієць розпитував пані Анну, як їй це вдалося, а після пояснень запропонував пройти навчання в медичній академії, керівником якої він був.

Українка залишилася працювати в Італії ще на деякий час, вивчила там мову і потім отримала місцевий диплом медика.

Як лікує карпатська мольфарка

Зараз вона повернулася до України додому, де до жінки стали звертатися люди за лікуванням від всіляких хвороб, навіть найскладніших. Римарук розповідає, що може зцілювати від будь-якого раку, клітини якого "випалює" руками на сеансах, але не береться в тих випадках, якщо пацієнт проходив хіміотерапію.

Пані Анну називають і мольфаркою, і знахаркою, і цілителькою, а про саму себе вона говорить як про дуже віруючу людину. Жінка також зазначає, що вміння відливати на воску і казати потрібні примовляння вона отримала від бабусі - Анни Василівни Римарук.

Анна Римарук отримала знання про лікувальні традиції від бабусі (фото: скріншот)

При цьому жінка додає, що передати знання про віск і про цілющу воду, яку бере в церковні свята з водойм, утворених двома перехрещеними струмками або річками - вона може, але не здатність "випалювання" руками хвороби, оскільки сама отримала таку властивість після удару блискавкою.

Крім того, пані Анна дала в інтерв'ю низку порад для зміцнення організму, правильний раціон і яка профілактика можлива в деяких випадках при онкології, а ще дуже закликає не забувати молитися Богу.

Відео: на Прикарпатті мольфарка "випалює" хвороби руками